В Стокгольме назовут лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение"

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Жюри премии "За целесообразное жизнеобеспечение" назовет в среду имена лауреатов в шведской столице. Каждый год награда присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей, а также вносящим вклад в урегулирование кризисов.

Премия служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными наградами Альфреда Нобеля. На сегодняшний день лауреатами уже стали 182 человека и организации из 72 стран.

Среди лауреатов из России бывший народный депутат СССР и эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская (1992 г.), Комитет солдатских матерей (1996 г.) и правозащитница Светлана Ганнушкина (2016 г.).

Денежная составляющая премии - 1 млн крон (115 тыс. долларов). В этом году в списке номинированных 206 человек и организаций из 89 стран.

История возникновения премии

Награда учреждена в 1980 году по инициативе писателя, ученого и эксперта в области филателии Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем современности. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, одно из положений которой - ответственность каждого человека за свои действия и обязанность брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

Премия фон Укскюлля не имеет определенных категорий. За годы своего существования она присуждалась за достижения в области охраны окружающей среды, сохранения культурных ценностей, защиты прав человека, науки, здравоохранения, борьбы с бедностью и голодом, урегулирования кризисных ситуаций.

Денежная часть премии выделяется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал богатую коллекцию редких марок. Сегодня фонд пополняется за счет добровольных пожертвований от частных лиц и международных организаций. Решение о награждении принимает авторитетное жюри, в которое входят политики, ученые и общественные деятели со всего мира.

Одна из отличительных черт премии заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу.

Лауреаты последних лет

В 2014 году почетная премия "За целесообразное жизнеобеспечение" была присуждена бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за то, что он "с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в ранее неизвестных размерах, осуществлявшуюся без демократического контроля и противоречащую основополагающим правам граждан". В 2016 году российская правозащитница Светлана Ганнушкина была удостоена награды "за многолетнюю приверженность делу защиты прав человека и справедливому отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, а также толерантности среди различных этнических групп".

В 2020 году лауреатами стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и незарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" "за решительную борьбу за реализацию демократии и прав человека в Беларуси".

Премии также были удостоены находящаяся в тюрьме иранская адвокат по правам человека Насрин Сотуде, американский активист Брайан Стивенсон, борец за права коренных народов и в области экологии Лотти Каннингем Рен из Никарагуа. Как отметило жюри, Сотуде получила награду за "активность по продвижению политических свобод и прав человека в Иране". Стивенсон удостоен премии за "вдохновляющие усилия по реформированию системы уголовного судопроизводства США и продвижению расового примирения на фоне исторической травмы". Лотти Каннингем Рен стала лауреатом "за ее неустанную приверженность защите земель и общин коренных народов от эксплуатации и разграбления".