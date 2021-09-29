Свыше 40% выпускников школ топ-10 рейтинга RAEX поступают в вузы без экзаменов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 40% выпускников учебных заведений первой десятки рейтинга лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников, который ежегодно составляет рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), поступают в вузы без экзаменов, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства, комментируя результаты рейтинга за 2021 г.

"Почти половина участников рейтинга - школы с особым статусом, нацеленные на создание условий для развития талантливых и целеустремленных детей. Многие воспитанники таких школ поступают в университеты по результатам олимпиад - у школ из первой десятки рейтинга доля выпускников, зачисленных в ведущие вузы без экзаменов, составила 42%", - процитировала пресс-служба гендиректора агентства Дмитрия Гришанкова.

По данным RAEX, рейтинг 2021 года претерпел некоторые изменения, в том числе и среди лидеров. Так, второе место занял дебютант рейтинга - созданная в 2019 году Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, учрежденного правительством Москвы. Специализированный учебно-научный центр МГУ остался на первом месте, на третью строчку сместился лицей "Вторая школа".

В десятке лидеров появилась и негосударственная школа. Так, с 20 на 8 место поднялся ростовский Лицей классического элитарного образования. Также в топ-10 рейтинга вошли московские Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова, школы №2007 ФМШ и №179, питерский Президентский физико-математический лицей №239 и Физико-математический лицей №31 в Челябинске.

Самые эффективные

Также рейтинговое агентство составило список 300 школ, выпускники которых чаще поступают в ведущие вузы России. В этом рейтинге нет поправки на численность выпускных классов, учитывается абсолютное число поступивших выпускников.

Так, больше всего человек, поступивших в ведущие отечественные вузы по итогам приемных кампаний 2020 г., заканчивали Лицей НИУ ВШЭ, а также Бауманскую инженерную школу №1580 и Предуниверситарий МИФИ. В целом в списке доминирует Москва и Подмосковье, 14 школ в рейтинге находятся в Санкт-Петербурге, 11 - в Татарстане, 10 - в Свердловской и 9 - в Новосибирской областях.

О рейтинге

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Он базируется на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 г. и 2020 г. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019 г. или в 2020 г. Всего агентством обработана информация о 220 тыс. выпускников 20 тыс. школ.

Составители брали число выпускников, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, и делили на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления.