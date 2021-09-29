Сильвио Берлускони исполняется 85 лет

РИМ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони исполняется в среду 85 лет. Ни о каких планах празднований юбилея не сообщалось. Вероятно, Берлускони проведет этот день в кругу своей большой семьи (у него пятеро детей и десяток внуков), а также ближайших соратников. Таких наберется достаточно, и Берлускони, известный своей щедростью и хлебосольством, без сомнения, устроит отменное застолье.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. К нему как нельзя лучше подходит определение "человек, который сделал себя сам". После более 20 лет успешной предпринимательской деятельности в строительном бизнесе и сфере телекоммуникаций будучи уже миллионером Берлускони обратился к политике и впервые стал премьер-министром в 1994 году. Если в первый раз ему недолго удавалось оставаться у власти, то после второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранившим пост на протяжении всего положенного пятилетнего срока. В третий раз он становился премьером в 2008 году.

В целом с "эпохой Берлускони" связывают 20 лет итальянской политики, которую он полностью изменил, в том числе за счет коммуникационных инструментов. Берлускони всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели. Однако это не помешало ему стать, как его называли, "адвокатом России". Именно в годы его правления за счет России до "восьмерки" расширилась Группа семи. Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне у Берлускони и президента РФ Владимира Путина выстроились личные дружеские отношения.

В 2013 году в интервью ТАСС он говорил: "Должен сказать, что с тех пор, как я больше не являюсь председателем правительства Италии и не участвую в международных саммитах, в которых играл заметную роль, на пути сближения России и Европы возникли новые и досадные помехи, которые замедлили этот процесс, как и в отношениях между РФ и США. Лично я всегда убежденно боролся за единство Запада, неотъемлемой частью которого является Российская Федерация".

Тернистый путь

На родине отношение к Берлускони было всегда неоднозначным. В студенческие годы он начал работать на круизных лайнерах, развлекая пассажиров пением. Да и потом политик никогда не отказывал себе в приятном и веселом времяпрепровождении и даже как-то издал диск с песнями о любви на собственные слова (в исполнении неаполитанского певца Мариано Апичеллы). Его жизнелюбие и "нормальность" дорого ему стоили в политическом смысле. Берлускони стал самым преследуемым в Италии судебными органами политиком (хотя многие итальянские политики, особенно заметные, попадают под прицел правосудия). В итоге после десятилетий различных расследований, в том числе по обвинениям в связях с мафией, оправдательных приговоров, что обошлось Берлускони в круглые суммы за услуги адвокатов, его все-таки приговорили. Свой единственный приговор, который в итоге заменили выполнением общественно-полезных работ (по возрасту - уже тогда Берлускони было за 70 лет), он получил по спорному делу о финансовых мошеннических схемах компании "Медиасет", принадлежащей семейному холдингу.

Приговор стоил Берлускони места в Сенате (в верхней палате парламента), куда он был избран в 2013 году, и отстранением от активных политических ролей. Хотя экс-премьер оставался лидером основанной им партии "Вперед, Италия". Берлускони несколько раз предавали политические соратники - и на заре карьеры, и потом. Так, в 2013 году после формирования коалиционного компромиссного правительства из-за отсутствия однозначного победителя на парламентских выборах, Анджелино Альфано, считавшийся преемником Берлускони, вышел из его партии и поддержал оппонентов. В итоге правительство сохранилось, но "Вперед, Италия" оказалась в оппозиции.

Большим ударом по авторитету Берлускони стало скандальное дело об использовании услуг несовершеннолетних проституток (так называемое дело Руби - по прозвищу марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруг). Еще в самом начале этого скандала его супруга Вероника Ларио подала на развод, а разбирательства, которые дошли до судов, продолжаются до сих пор. Данное дело активно раздувалось в СМИ, особенно газетой La Repubblica, которая вела откровенную кампанию против Берлускони, тогда еще занимавшего пост премьера. В итоге политик был оправдан во всех инстанциях, но это дало начало другому процессу - по делу о подозрениях в подкупе свидетелей, которые "отмазали" Берлускони по "делу Руби".

Лишь два года назад Берлускони сумел вновь занять официальный пост - он был избран в Европарламент на последних выборах. Он продолжает вести активную политическую агитацию, правда, по большей части в письменных и видеообращениях. На публике он появляется достаточно редко и практически совсем не дает интервью иностранным СМИ.

Его партия входит в правоцентристский альянс (вместе с "Лигой" и "Братьями Италии"), которому для победы на последних парламентских выборах не хватило считанных голосов. На тех же выборах утвердилось лидерство в правоцентристом блоке секретаря "Лиги" Маттео Сальвини. У Берлускони с союзниками совпадают далеко не все позиции. И главное расхождение в подходах к европейской интеграции и роли объединенной Европы: Берлускони всегда был убежденных евроцентристом. При этом он не разделяет антироссийский разворот ЕС.

Планы на будущее

Давно говорят об амбициях Берлускони увенчать свою политическую карьеру избранием в президенты республики. Даже если на данном этапе это кажется достаточно туманной перспективой, исключать ее окончательно нельзя, поскольку избрание главы государства в парламенте зависит от его состава, а также является результатом компромисса между политическими силами.

Реальным препятствием, однако, может послужить пошатнувшееся здоровье Берлускони. Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, и врачи настоятельно советуют ему оставить активную работу. В 2020 году он заразился коронавирусом и переносил вызываемое им заболевание достаточно тяжело. Сейчас по поводу последствий коронавирусной инфекции он постоянно проходит медицинские обследования. Несмотря на то, что Берлускони неоднократно высказывался в пользу вакцинации, сам он не сообщал о прививке. В его окружении указывают, что у него есть антитела после перенесенного COVID-19.

Берлускони остается одним из богатейших людей Италии и видной политической фигурой. Как показывает опыт последнего десятилетия, даже когда Берлускони не находился непосредственно у власти, его никогда не стоит скидывать с (политических) счетов. СМИ неоднократно предсказывали его партии политическую смерть, но у "Вперед, Италия" устойчивый рейтинг на уровне 10%, а сейчас он начал расти. Роль и вклад Берлускони в политику еще до конца не осмыслены. О нем уже созданы несколько фильмов, в основном документальные и с негативным оттенком. Художественный фильм "оскароносного" Паоло Соррентино "Лоро" (Loro, 2018) с Тони Сервилло, по единодушному мнению критики, не удался, поскольку у режиссера получилась "экранизация" порочащих политика публикаций времен сексуального скандала, а образ политика - примитивным и прямолинейным, основанный больше на "анекдотах" и слухах о нем.