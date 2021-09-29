{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла в Москве 29 сентября

В области местами возможны заморозки до минус трех градусов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 29 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на 30 сентября похолодает до плюс четырех градусов.

В Подмосковье днем будет от восьми до 13 градусов тепла, ночью - от плюс одного до плюс шести градусов. Местами возможны заморозки до минус трех градусов. Оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков будет действовать в Московской области до 9:00 мск 30 сентября.

Синоптики прогнозируют северный ветер скоростью 3-8 м/ с. Атмосферное давление составит в регионе 763 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Подпорную стену, рухнувшую в Красноярске, планируют восстановить к декабрю
По словам мэра города, работы ведутся в соответствии с графиком
Читать полностью