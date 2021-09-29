Бурятия получит на ремонт учреждений культуры более 180 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Учреждения культуры в Бурятии в 2022 году отремонтируют и модернизируют по нацпроекту на общую сумму более 180 млн рублей. Об том сообщили ТАСС в среду в региональном Минкультуры.

"В рамках нацпроекта "Культура" на 2022 год одобрено выделение из федерального бюджета на общую сумму более 180 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию детских школ искусств, музеев, а также на ремонт домов культуры", - сказали в министерстве.

Запланировали капитальный ремонт и обновление порядка 40 объектов в разных районах республики, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

В 2021 году общий объем финансирования по нацпроекту "Культура" в Бурятии составил около 135 млн рублей. "В 2021 году приобретен автоклуб для Прибайкальского района, ведется ремонт 16 сельских домов культуры, сданы в эксплуатацию три новых ДШИ еще четыре школы отремонтировано, появились три модельные библиотеки в Закаменском, Хоринском и Окинском районах", - уточнили в министерстве. Кроме того, в городе Закаменск оборудован виртуальный концертный зал.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлили до 2030 года, он предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.