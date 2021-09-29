Патрушев призвал не ослаблять борьбу с незаконным оборотом водных биоресурсов в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Принимаемые на Дальнем Востоке меры способствуют снижению числа преступлений в местной рыбодобывающей отрасли, однако по-прежнему острой остается ситуация с незаконным промыслом в Хабаровском крае, Сахалинской области и Республике Бурятия, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

"Только в ходе проведения лососевой путины в 2020 и 2021 годах [на Дальнем Востоке] выявлено 1 630 правонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 300 т лососевых видов рыб и продукции из них. <...> В целом же за указанный период на территории округа выявлено более 2,5 тыс. преступлений в сфере оборота водных биоресурсов. В территориальном море и в исключительной экономической зоне России пресечена противоправная деятельность 17 иностранных рыболовных судов, - сообщил секретарь Совбеза. - Наиболее острая ситуация с незаконным промыслом в сфере рыболовства отмечается в Хабаровском крае, Сахалинской области и Республике Бурятия".

В связи с этим Патрушев призвал участников совещания, в числе которых были главы регионов ДФО, не ослаблять работу по борьбе с незаконным оборотом водных биологических ресурсов, включая их добычу, перевозку и продажу.

"Следует завершить внесение изменений в нормативные правовые акты, направленные на недопущение перевозки на транспорте в личном багаже незаконно добытых рыбы и икры. Также прошу особое внимание уделить соблюдению правил охраны водных биоресурсов, пресечению незаконного вылова особо ценных пород рыб, принятию мер, направленных на неукоснительное и полное возмещение причиненного ущерба", - сказал Патрушев.

Декриминализации рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей Дальнего Востока способствовала реализация межведомственных и оперативно-профилактических мероприятий, в том числе таких, как "Путина", "Весенний нерест", "Тихоокеанский лосось" и "Заслон", добавил секретарь Совбеза. Внедренный новый механизм распределения квот на вылов водных биологических ресурсов в обмен на строительство судов и рыбоперерабатывающих заводов способствует развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, положительно влияет на обеспеченность населения рыбной продукцией, на снижение правонарушений в сфере рыболовства, отметил Патрушев.

В целях материального стимулирования инспекторов рыбоохраны из федерального бюджета дополнительно выделили 450 млн рублей, отметил секретарь Совбеза. "Считаю, что подобное стимулирование должно быть продолжено на системной основе", - отметил Патрушев. По его словам, необходимо также повысить эффективность контроля за рыболовством в акваториях нерестовых рек и на водных объектах, подверженных промысловой нагрузке и браконьерскому лову.