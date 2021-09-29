Схемы подключения к коммунальным услугам актуализируют в Приморье к началу 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Схемы подключения к сетям водоотведения, тепло- и водоснабжения актуализируют и приведут в электронный вид в муниципалитетах Приморья, это облегчит подключение к ним инвесторов, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

"Зачастую предприниматель, собираясь построить тот или иной объект, не знает, есть ли рядом необходимые для подключения сети, какая свободная мощность имеется. Актуализация и создание электронных моделей этих схем позволит владеть такой информацией еще на стадии проекта", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

В пресс-службе правительства края ТАСС уточнили, что муниципалитеты должны провести работу по актуализации схем к началу 2022 года.

Еще одним пунктом упрощения и оптимизации технологического присоединения к сетям является сокращение сроков и уменьшение количества процедур, необходимых при подключении. Уже более 80% заявителей Приморья подали заявки на присоединение к электросетям в режиме онлайн, все 24 приморские сетевые организации подключили к региональному порталу государственных и муниципальных услуг.

Сокращение сроков и количества работ, необходимых для технологического присоединения бизнеса, облегчает работу предпринимателей и повышает инвестиционную привлекательность региона. Эффективность процедур по подключению к электроэнергии - один из показателей национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России.