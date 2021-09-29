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Пандемия COVID-19

Во Владивостоке из-за коронавируса на карантин закрыли 17 школьных классов

Также закрыты четыре группы в двух детских садах

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Четыре группы в двух детских садах и 17 классов в 15 школах Владивостока закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте городской администрации.

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"В связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке закрыты четыре группы в двух детских садах - № 32 и 175. Кроме того, 17 классов 15 муниципальных школ переведены на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, за минувшие сутки во Владивостоке выявили 105 человек с коронавирусом, всего в Приморье - 212. С начала пандемии в крае зарегистрировано 68 706 случаев заражения, выздоровели 60 764 пациента, 1 145 граждан не справились с инфекцией. Вакцинировались 417 646 жителей края. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не исключена четвертая волна заболевания.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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