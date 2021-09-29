Ремонт дороги в туристическом районе Дагестана завершат в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги Мамедкала - Хучни в Табасаранском районе Дагестана завершат до октября 2022 года, сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Идет капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Мамедкала - Хучни на участке 16 - 28 км. Дорога обеспечивает транспортные связи Дербентского, Табасаранского, Хивского районов и связывает село Хучни по кратчайшему пути с низменной частью Дагестана и Махачкалой. Также маршрут востребован развивающейся туристической отраслью, так как Табасаранский район, в частности селение Хучни, одно из популярных направлений у жителей и гостей республики… Завершение работ с вводом в эксплуатацию 12 км [дороги] запланировано на октябрь 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, в настоящее время полностью завершены работы по освоению трассы на протяжении 4 км. На участке дороги проведено переустройство газопровода и линий электропередачи, выполнены работы по устройству земляного полотна, завершено строительство искусственных сооружений, уложен асфальтобетон, идет обустройство обочин и установка дорожных знаков

"Дорога имеет огромное значение для развития сельского хозяйства и улучшения культурно-экономических связей районов, так как расстояние от Махачкалы до Хучни сокращается на 40 км", - добавили в министерстве.

Вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев ранее сообщал, что в этом году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостов в республике будет направлено более 11 млрд рублей. Всего планируется построено и реконструировать более 64 км дорог и 10 мостов, а также отремонтировать почти 502 км уличной дорожной сети.