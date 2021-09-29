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Пандемия COVID-19

В Липецкой области выполнили план по вакцинации взрослого населения от COVID-19 на 56%

Двукратно привиты 42,6 % взрослого населения от общего плана вакцинации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Медики Липецкой области привили от коронавируса почти 408 тысяч жителей, что составляет 55,9% от общего плана вакцинации взрослого населения. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы региональной администрации.

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"Привито однократно 407 856 человек, план выполнен на 55,9% из расчета охвата населения 80%", - сообщила она.

По ее данным, планируется привить 730 тысяч жителей региона старше 18 лет. В настоящее время двукратно привиты от коронавируса 388 486 человек или 42,6% от плана. Как уточнила представитель пресс-службы, в регионе использовано 84,7% от общего объема поступившей вакцины, сейчас в наличии 73 894 комплекта.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 52 569 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 45 739 человек, 1 643 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности. С мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
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