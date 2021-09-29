CNN закрыла свою страницу в Facebook в Австралии

СИДНЕЙ, 29 сентября. /ТАСС/. CNN стала первой крупной международной медиакомпанией, отключившей свою страницу в социальной сети Facebook в Австралии после решения Верховного суда страны об ответственности СМИ за содержание комментариев, размещенных под их публикациями в социальных сетях. CNN информировала, что обращалась к Facebook с просьбой иметь возможность отключать функцию комментариев, но получила отказ. Об этом в среду сообщило издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя телекомпании.

"Мы разочарованы тем, что [компания] Facebook в очередной раз не смогла сделать так, чтобы ее платформа была местом для заслуживающей доверия журналистики и продуктивного диалога о текущих событиях среди своих пользователей", - приводит издание слова представителя телекомпании. Также в CNN отметили, что обращались к администрации социальной сети с просьбой дать им возможность отключать функцию комментариев к публикациям на австралийской странице телекомпании, однако получили отказ.

Решение американской телекомпании последовало за постановлением Верховного суда Австралии, указавшего 8 сентября 2021 года, что СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев пользователей на своих страницах в социальных сетях. В определении суд отметил, что, "открыв свои страницы в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении всех сведений, в том числе размещенных третьими лицами, являясь их публикаторами". Судебное определение стало итогом разбирательства между рядом австралийских СМИ и жителем Северной территории Австралии Диланом Воллером, обвинившим несколько крупнейших медиакомпаний страны в распространении клеветы, содержавшейся в комментариях к их публикациям об условиях содержания заключенных в тюрьмах Северной территории Австралии.