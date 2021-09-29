Мишустин возглавил оргкомитет по подготовке празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило состав организационного комитета по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

"Оргкомитет возглавит председатель правительства Михаил Мишустин, заместителем главы оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова", - сообщает в среду пресс-служба кабмина.

В состав комитета также войдут министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и еще ряд представителей федеральных органов, а также губернаторы и их заместители, руководители крупных учреждений культуры, ректоры университетов.

Решение об учреждении оргкомитета принято по указу президента России Владимира Путина, отметили в правительстве. В ближайшее время кабмин представит план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, а также определит источники их финансирования.

Глава государства в июле подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году. Тогда правительству было поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке мероприятий и обеспечить их финансирование, а органам власти регионов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилея.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.