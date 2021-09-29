В МЧС заявили об обеспокоенности ростом числа происшествий с газом в жилых домах в России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рост числа происшествий с электрообогревательными приборами и газовым оборудованием отмечается в России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"МЧС России обеспокоено ростом происшествий при обогреве жилья и призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности. В осенне-зимний период в России увеличивается количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования. В среднем с наступлением холодов количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших - на 20%", - сказали в ведомстве.

При этом 60% пожаров происходит в жилых домах, в трети случаев их причиной становится неисправная электропроводка. Причиной же гибели 60% людей на пожарах является отравление продуктами горения.

"Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с 15 августа текущего года (в России) произошло 11 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", - добавили в МЧС.

Сотрудники ведомства начали операцию "Отопление", в рамках которой будут проводиться профилактические мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. "При участии МЧС России за последние три года в местах проживания категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, установлено свыше 500 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тыс. человек, в том числе 1 049 детей", - цитируют в пресс-службе начальника отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Дениса Зобкова.