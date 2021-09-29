Молодежь из 12 регионов будет учиться в школе личностного роста в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Двадцать первая смена Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления "Прогресс" начала работать в Пятигорске Ставропольского края. Семьдесят активных молодых людей из 12 регионов страны изучат тренды в области работы с молодежью, а также научатся готовить массовые мероприятия. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе школы.

"В Пятигорске начала работу 21-я смена Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления "Прогресс". Ее участниками стали 70 молодежных лидеров из 12 регионов России (Волгоградской, Тамбовской, Новосибирской, Томской, Пензенской, Омской, Свердловской, Нижегородской, Псковской областей, Москвы, Ставропольского края и Республики Коми)", - говорится в сообщении.

В течение пяти дней участники с помощью тренеров и экспертов проведут полный анализ структуры и деятельности своей организации, познакомятся с мировыми трендами в области молодежной работы и особенностями работы в онлайн-формате. Кроме того, они разработают чек-листы креативных идей для мероприятий, освоят технологии организации массовых мероприятий, повысят уровень своих социальных проектов.

"В условиях быстро меняющегося современного мира неформальное образование в России является наиболее эффективным, ориентированным на конкретные запросы, потребности конкретной личности. Мы собрались большой компанией активной молодежи России поговорить о трендах в образовании, о будущем, о командах и сообществах, человеческом капитале и эффективных коммуникациях", - отметила директор школы Любовь Крысина, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, все слушатели школы автоматически становятся участниками двухмесячной программы командного тренинга-активатора "Трансформация", который пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Школа организована Всероссийским движением "командаПРО" и тренинговым центром "Достижение успеха" при поддержке всероссийских общественных организаций и проводится в России с 2010 года.