На Ставрополье на треть стало больше получателей выплат на школьников из многодетных семей

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Количество многодетных семей, которым назначена ежегодная денежная компенсация на детей-школьников, увеличилось на Ставрополье до 32 тыс. Это почти на треть больше, чем в 2020 году. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае выросло количество многодетных семей, которым назначена ежегодная денежная компенсация на детей-школьников. Если в 2020 году пособия получили около 25,3 тыс. многодетных семей на 50,7 тыс. детей, то в 2021 году получателями стали более 32 тыс. многодетных семей на 64,7 тыс. детей-школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты производятся за счет краевого бюджета. Размер компенсации в крае с 2021 года увеличен в 4,2 раза и составил 5 тыс. рублей. В результате в 2020 году на эти цели было направлено более 59 млн рублей. В текущем году эта сумма выросла до 326,7 млн рублей.

"Ежегодные денежные компенсации на каждого учащегося школы не старше 18 лет многодетные семьи края получают шестой год подряд, независимо от дохода семьи. В текущем году выплата многодетным семьям предоставлялась в беззаявительном порядке, если ребенок обучался в школе по месту жительства. С 2022 года по вопросу назначения ежегодной денежной компенсации многодетным родителям необходимо самостоятельно с 1 января до 30 апреля представлять в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ заявление и необходимые документы", - отмечается в сообщении.