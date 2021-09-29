В Якутске число заразившихся ковидом за неделю выросло почти на 15%

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Якутске почти на 15%, однако удалось сократить рост заболеваемости среди школьников, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram мэр Якутска Евгений Григорьев.

"В Якутске удалось сбить рост заболеваемости COVID-19 среди школьников. По данным на 16 сентября, болели 653 ученика, на сегодняшний день - 406. Однако в целом среди горожан мы наблюдаем стабильное увеличение количества заболевших, прирост за последнюю неделю составил почти 15%", - говорится в публикации.

При этом Григорьев отметил, что в столице региона ситуация с гриппом и ОРВИ "выглядит хуже", зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев заболевания, что вдвое превышает эпидемиологический порог. С 25 сентября школы и организации дополнительного образования в Якутске до 8 октября были переведены на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ.

"Санитарные врачи просят принять все необходимые меры для разрыва передачи вирусов. Поэтому мы сейчас вынуждены закрывать не только школы, но и прекратить процесс обучения в системе допобразования. Это касается кружков и спортивных секций независимо от форм собственности. Нужно отнестись с пониманием к данным мерам, лучше потерпеть несколько недель и потом зайти в полноценный учебный процесс в очной форме", - отметил он.

В Якутии за сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусом, из них 124 - в Якутске. Первый компонент вакцины от COVID-19 получил 349 461 человек, полностью завершили курс вакцинации 328 228 человек. Ревакцинировано 10 827 человек.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Якутии выявлены свыше 53,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели свыше 42,3 тыс. человек, более 1,1 тыс. умерли.