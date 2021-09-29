Медики в США не выявили неожиданных последствий ревакцинации от коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Побочные эффекты от третьей (бустерной) прививки от COVID-19 схожи с аналогичными последствиями от второй инъекции от данного заболевания. Об этом сообщила во вторник вечером газета The Hill со ссылкой на заявление главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Частота и варианты побочных эффектов [ревакцинации] те же, что наблюдались после получения второй дозы вакцины, и были в основном незначительными или умеренными и краткосрочными", - цитирует издание слова Валенски, представившей в тот же день посвященный бустерной прививке доклад ЦКПЗ. Она подчеркнула, что никаких серьезных и неожиданных последствий ревакцинации пока не выявлено.

В отчете ЦКПЗ говорится, что 79,4% людей, сделавших третью прививку, рассказали о временных болевых ощущениях в месте инъекции. После второй прививки о том же сообщали 77,6% привившихся. 74,1% ревакцинированных пожаловались на головную боль и общую слабость. На то же указывали 76,5% получателей второй прививки.

"Эти сведения указывают на отсутствие неожиданных проявлений нежелательной реакции на дополнительную [третью] дозу вакцины от COVID-19. Большая часть проявлений побочных реакций была незначительной или умеренной", - приводит The Hill выдержку из доклада ЦКПЗ.

22 сентября Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и германской BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. Регулятор подчеркнул, что бустерную дозу можно использовать "минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации. Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода своей деятельности особенно рискуют заразиться.

В минувший понедельник бустерная прививка была сделана президенту США Джо Байдену. Первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech Байден получил в конце декабря, вторую - незадолго до своей инаугурации, которая состоялась в январе текущего года. Американский лидер сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.