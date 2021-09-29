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Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце

Политик отметил, что чувствует себя нормально

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце, в настоящее время чувствует себя нормально.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Он поблагодарил всех "за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления", которые получает в последние дни.

Ранее в пресс-службе "Яблока" сообщили, что Явлинский, возглавляющий федеральный политический комитет партии, находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, он чувствует себя удовлетворительно.

Теги
РоссияЯвлинский, Григорий Алексеевич"Яблоко"
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