Администрация Сочи опровергла информацию об обрушении кровли в детском бассейне

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация Сочи опровергла информацию об обрушении кровли в бассейне детско-юношеской спортивной школы. По данным администрации, на объекте проводится ремонт, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в среду в социальных сетях появилась информация о том, что в ДЮСШ 2 города Сочи обрушилась кровля.

"В бассейне на ул. Юных ленинцев никакого обрушения кровли или ее отдельных частей не было. В здании начался демонтаж в отдельных помещениях, из-за ветхого состояния сооружения над одним из лестничных пролетов частично осыпалась штукатурка, все в соответствии с техникой безопасности при подготовительным работах к капитальному ремонту", - сообщили в пресс-службе.

В администрации пояснили, что в школе начинается капитальный ремонт бассейна. Его стоимость почти 70 млн рублей, работы будут проведены за счет муниципалитета.

"Десять тренеров ДЮСШ № 2, расположенной на ул. Юных ленинцев, д. 5/3, занимаются с воспитанниками школы в бассейне по адресу ул. Поярко, д. 2. В 2018 году он был капитально отремонтирован и теперь отвечает всем профессиональным требованиям", - сказала начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева, чьи слова приводит пресс-служба.