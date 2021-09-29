На Кубани будут искать инвесторов для неиспользуемых объектов культурного наследия

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду приняли в первом чтении и в целом поправки к краевому закону, позволяющие производить услуги по оценке рыночной стоимости неиспользуемых объектов культурного наследия, изъятых судом, для организации торгов и поиска для них инвесторов.

"Федеральным законодательством предусмотрено изъятие объектов культурного наследия у собственника, который не выполняет требований к его сохранению или совершает действия, угрожающие его сохранности. Представленным проектом закона предлагается установить расходные обязательства Краснодарского края на осуществление закупки услуг по проведению оценки рыночной стоимости изъятого по решению суда бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия для организации последующего выкупа объекта и организации продажи торгов. Принятие этого закона позволит вовлекать объекты культурного наследия в хозяйственный оборот путем привлечения инвесторов, заинтересованных в сохранении и использовании объектов культурного наследия", - сказала на сессии депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Лыбанев.

Он отметил, что дополнительных расходов из краевого бюджета на эти цели не потребуется, финансирование будет осуществляться в переделах бюджетных ассигнований. "Нельзя допускать, чтобы национальное достояние ветшало и разрушалось, это наследие будущих поколений, в интересах всего общества сохранить его в первозданном виде. Для этого будут приниматься все необходимые меры, в том числе выкуп бесхозяйственно содержимых объектов культурного и археологического наследия, изъятых по решению суда. Принимаемый закон позволит более оперативно и эффективно решать их судьбу. Он дает органам власти в руки дополнительные механизмы воздействия на нерадивых собственников", - сказал ТАСС председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.