Путин поздравил Аллу Демидову с юбилеем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем, отметив ее творческую смелость и стремление к экспериментам. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Человек многогранного дарования, вы добились успеха как актриса театра и кино, как писатель и автор литературно-поэтических концертных программ, создатель уникального "Театра А". Ваши творческая смелость, стремление экспериментировать, раздвигать профессиональные горизонты и преданность лучшим традициям отечественного искусства достойны высокого признания", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал артистке здоровья и всего самого доброго.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Будучи студенткой третьего курса, она начала выступать в Студенческом театре МГУ. Ее первой заметной сценической работой стала роль Лиды Петрусовой в спектакле "Такая любовь", поставленном в 1958 году Роланом Быковым по пьесе чехословацкого драматурга Павла Когоута. С 1964 по 1992 годы Алла Демидова была актрисой Театра на Таганке (в 1999 году возвращалась для участия в отдельных постановках). В середине 1990-х годах руководила собственным "Театром А".

Алла Демидова дебютировала в кинематографе в 1957 году, в общей сложности она исполнила более 50 ролей в различных фильмах.