В Воронежской области за неделю на 24% выросло число пациентов с ковидом на ИВЛ

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Медики зафиксировали рост более чем на 24% числа пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ковидных отделениях больниц Воронежской области. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы правительства региона Артем Сокольников.

"По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, к аппаратам ИВЛ были подключены 257 человек, тогда как неделей ранее - 207. Всего медучреждения региона располагают 489 аппаратами ИВЛ", - сообщил он.

Он уточнил, что за неделю в регионе на 39% выросло общее число пациентов с тяжелыми формами ковида.

С начала пандемии в Воронежской области выявлен 132 751 случай заражения коронавирусом, в том числе 562 за последние сутки. Выздоровели 110 503 человека, 5 761 пациент умер. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.