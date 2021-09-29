Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 187 стран

ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию со 185 до 187 стран и территорий. В то же время неизменным осталось число стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма", сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться и число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что "сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 187 стран, что на две страны больше по сравнению с предыдущей неделей". Этот штамм известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

В свою очередь штамм "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 193 странах и территориях. Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует теперь в 142 государствах. Штамм "гамма", обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен в 96 странах. За неделю число государств и территорий, где присутствуют варианты "альфа", "бета" и "гамма", не изменилось по сравнению с предыдущими семью днями.

По данным ВОЗ на 28 сентября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразился 232 075 351 человек, число летальных исходов достигло 4 752 988. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США - 42 648 573. Далее следуют Индия (33 697 581), Бразилия (21 351 972), Великобритания (7 701 719) и Россия (7 464 708). Летальных исходов больше всего в США - 683 243, вторую строчку занимает Бразилия (594 443), третью - Индия (447 373). Далее следуют Мексика (275 450) и Россия (205 531).