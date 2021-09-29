Путин поздравил Российский союз ветеранов с юбилеем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил Российский союз ветеранов с 65-летним юбилеем, отметив вклад организации в общественную жизнь страны. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Искреннего признания заслуживает активное участие Союза ветеранов в общественной жизни страны, ваш поистине неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддержку семей погибших и умерших товарищей", - говорится в поздравлении.

Также Путин отметил работу союза, направленную на противодействие фальсификации исторической правды и увековечение памяти павших героев.

Советский комитет ветеранов войны был основан 29 сентября 1956 года. Ныне он носит название "Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский союз ветеранов" и представляет также интересы ветеранов труда, госслужбы и других сфер. По словам Путина, союз "достойно продолжает замечательные традиции", заложенные основателями организации - "видными военачальниками, прославленными маршалами Победы".