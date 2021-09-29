Путин по телефону поздравил Берлускони с 85-летием

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду по телефону поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием и отметил его большой личный вклад в развитие отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин также направил Берлускони телеграмму по случаю дня рождения. В тексте послания, опубликованном на сайте Кремля, российский президент обращается к экс-премьеру Италии "дорогой Сильвио" и передает "самые искренние поздравления".

"Ты по праву считаешься одним из наиболее авторитетных государственных деятелей Европы. Общепризнаны твои лидерские качества, политическая мудрость и дальновидность, - говорится в телеграмме. - Трудно переоценить твой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений". Путин особо подчеркнул важность "активных усилий", которые Берлускони продолжает прилагать "для продвижения конструктивного диалога" между странами.

"Дорожу нашей многолетней дружбой. Помни, что ты всегда желанный гость на российской земле. От души желаю тебе доброго здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и успехов", - заключил президент РФ

Экс-премьер Италии родился 29 сентября 1936 года в Милане. Путин и ранее говорил, что поддерживает дружеские отношения с Берлускони, которого считает "политиком мирового уровня".