Беременные смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в перинатальных центрах Подмосковья

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Беременные женщины могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в шести перинатальных центрах Московской области, вакцинация проводится препаратом "Спутник V". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Для удобства беременных женщин мы организовали вакцинацию от COVID-19 в шести перинатальных центрах Подмосковья, чтобы женщинам в положении не приходилось обращаться за прививкой в поликлиники или другие пункты вакцинации с высокой проходимостью. Однако по желанию они могут сделать прививку от COVID-19 в любом удобном прививочном пункте", - приводятся в сообщении пресс-службы слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой. В министерстве пояснили, что вакцинация в перинатальных центрах проводится препаратом "Спутник V".

Возможность пройти вакцинацию появилась в перинатальных центрах в Балашихе, Люберцах, Видном, Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове. Перед вакцинацией женщину осмотрит врач-терапевт. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.