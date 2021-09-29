Смоленская облдума освободила от уплаты налога на транспорт семьи с детьми-инвалидами

ТАСС, 29 сентября. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании в среду приняли изменения в региональный закон "О налоговых льготах", освободив одного из членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, от уплаты транспортного налога. Мера поддержки начнет действовать с 2022 года. Об этом сообщила на заседании председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Васильева.

"Проектом областного закона предлагается освободить с 1 января 2022 года от уплаты транспортного налога одного из членов семьи - родителя, усыновителя, имеющей ребенка-инвалида, совместно проживающего с ребенком-инвалидом, в отношении одного транспортного средства - легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил", - сказала Васильева.

Депутаты большинством голосов одобрили внесение соответствующих изменений в закон "О налоговых льготах".

Законопроект был разработан группой депутатов областной думы и поддержан губернатором региона Алексеем Островским. Льготы по транспортному налогу, по предварительным оценкам, получат более 3 тыс. семей, которые воспитывают детей-инвалидов, следует из справочных материалов к заседанию облдумы.