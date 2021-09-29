Фадеев: трудоустройство врачей-мигрантов без подтверждения квалификации безответственно

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает безответственным трудоустройство в РФ врачей из-за рубежа без подтверждения их квалификации.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что Минтруд подготовил проект приказа, который расширяет перечень профессий, дающих право на упрощенное получение гражданства РФ. При этом представители таких профессий могут устраиваться на работу наравне с россиянами. Сообщается, что в список вошли профессии в основном из области медицины.

"У меня это (проект приказа ведомства - прим. ТАСС) вызывает большое беспокойство", - сказал Фадеев ТАСС в среду. "Считаю, что принимать на работу врачей-иностранцев без подтверждения квалификации безответственно. Это идея понятная: не хватает своих врачей, надо привлечь из соседних бывших республик Советского Союза, но требуется тщательная проверка квалификации", - подчеркнул глава СПЧ.

Он отметил, что в СССР была общая для всех республик система высшего образования, "в медицинских вузах единой страны были общие программы и единая оценка квалификации специалистов-врачей". "30 лет прошло, и мы не знаем, что произошло с медицинским образованием в бывших советских республиках, возможно, оно стало лучше, возможно, хуже. Это теперь не единая система, как было в СССР", - добавил он.