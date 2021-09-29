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Пандемия COVID-19

В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

Контролеры выявили свыше 35 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте столицы с начала сентября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилили в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тыс. работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", - процитировали в пресс-службе руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

Он рассказал, что контролеры выявили свыше 35 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте столицы с начала сентября. Кроме того, в этом месяце контролеры перешли на электронное оформление постановлений, что позволит исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до пяти минут.

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РоссияПандемия COVID-19
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