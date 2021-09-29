Турпоток в горный парк "Рускеала" в Карелии достигнет полмиллиона человек в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство горного парка "Рускеала" прогнозирует, что по итогам сезона 2021 года число посетителей достигнет 500 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Рускеалы" Олег Бакум.

"У нас в прошлом году на 30% по сравнению с 2019 годом было превышение по турпотоку. В этом году мы уже в августе нагнали результат прошлого года - это 450 тыс. гостей. Сейчас, конечно, поток поменьше, но, я думаю, что предыдущий результат будет перебит точно. Я думаю, что будет по итогам сезона полмиллиона или близко к этому", - сказал собеседник агентства.

В ближайших планах горного парка провести зимой выставку ледовых скульптур в подземной части карьера, если позволит погода. По словам Бакума, также ориентировочно с 1 ноября в "Рускеале" начнет работать ежедневная вечерняя подсветка скал.

В 2020 году "Рускеалу" посетили более 400 тыс. туристов. Для сравнения в другой достопримечательности Карелии - музее-заповеднике "Кижи" - в прошлом году побывали 130 тыс. человек, руководство связывает это со значительным снижением прошедших через остров теплоходов из-за пандемии коронавируса. Перед началом туристического сезона 2021 года в "Кижах" ожидали принять около 150 тыс. человек.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора.