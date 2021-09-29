Генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества ведомств до 2023 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Ташкент подписал с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым программу сотрудничества прокуратур двух стран на 2021-2023 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Игорь Краснов подчеркнул, что встреча является подтверждением нацеленности на дальнейшее укрепление сотрудничества в борьбе с общими угрозами. Среди них он назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков.

Коснувшись событий в Афганистане, российский генпрокурор отметил существенный рост рисков проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, что требует дополнительной координации усилий по их выявлению в местах пересечения границ. Сохраняется и реальная опасность возобновления потоков наркотиков и оружия с территории Афганистана, а финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды. Краснов выразил уверенность, что прокуратуры двух стран продолжат наращивать потенциал взаимодействия по этим и другим направлениям.

Кроме того, Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев заключили меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в научной и образовательной сферах. В частности, запланированы совместные научные исследования по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровых финансовых активов, незаконной миграции, торговли людьми, распространения наркотиков, противодействия коррупции.