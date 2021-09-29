Россияне смогут с помощью автоматического контроля на госуслугах заполнить бланки переписи

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Встроенный логический контроль и подсказки помогут россиянам без ошибок самостоятельно заполнить электронные переписные листы в рамках Всероссийской переписи населения. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Мы сделали переписной лист максимально удобным и понятным, чтобы любой человек мог его заполнить. Даже если вы допускаете какие-то ошибки, всегда будут какие-то подсказки, где что-то можно посмотреть, уточнить. Часть вопросов могут быть предзаполнены, если вы даете на это согласие. Предзаполнение идет исключительно из данных вашего профиля на портале госуслуг, никаких дополнительных данных не подкачивается. Все вопросы заполняются из справочника или проставлением галочек. Кроме одного - это национальность. Национальность вписывается вручную", - сказал он в рамках презентации переписного листа Всероссийской переписи населения.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов в свою очередь напомнил, что благодаря подсказкам время заполнения переписного листа удалось сократить почти в два раза в сравнении с 2010 годом - тогда у россиян уходило около 40 минут для внесения данных в бланк. "Мы сейчас по фокус-группам замерили, что примерно 23 минуты в среднем занимает заполнение электронного переписного листа. Его можно заполнять на семи языках РФ и на четырех иностранных языках", - пояснил он.

Инновационный подход

В целом переписные листы, которые граждане РФ будут заполнять в рамках Всероссийской переписи населения, будут разделены на три категории: Л, П, В, рассказал Смелов. "Бланк В - для иностранцев, временно находящихся на территории нашей страны, которые проживают менее 12 месяцев. Все остальные иностранцы считаются постоянным населением РФ даже без наличия гражданства. Основной бланк - это Л. Он заполняется на каждого жителя нашей страны и содержит 23 вопроса. Абсолютно идентичный как на портале госуслуг, так и в планшетных компьютерах переписчиков, и на бумаге. И бланк В заполняется в целом на домохозяйство и характеризует условия проживания в нем", - отметил он.

Еще одним инновационным подходом нынешней переписи населения станет формирование цифровой карты на основании собранных данных, добавил Смелов. "По результатам переписи мы получим полную цифровую карту, на которой будут отмечены все жилые постройки с характеристиками их жильцов. Доступ к полной информации будет иметь только Росстат, в общем доступе будут находиться исключительно обезличенные данные", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.