Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление аккаунтов RT в ФРГ

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия ждет реакции ЮНЕСКО на удаление видеохостингом YouTube двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления. Об этом в среду постпредство РФ при ЮНЕСКО сообщило на своей странице в Twitter.

"Призываем немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part", - написали дипломаты. В постпредстве также увидели "горькую иронию" в том, что YouTube-каналы были удалены в Международный день всеобщего доступа к информации, который отмечается 28 сентября.

Кроме того, в дипмиссии сообщили о своем праве поставить вопрос о ситуации вокруг аккаунтов RT на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО, который должен пройти с 6 по 20 октября.