Путин отметил результативную работу форума "Историко-культурное наследие России"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который проходит в Ярославле 29-30 сентября. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваши встречи объединяют представителей федеральной и региональной власти, ученых, искусствоведов вокруг вопросов сохранения уникального культурного многообразия нашей страны, ее исторического, духовного наследия. Что очень важно, в ходе дискуссий вы выходите на конкретные рекомендации и законодательные инициативы, которые находят свое применение на практике", - говорится в сообщении.

Президент отметил значимый вклад участников форума в сохранение традиций как деревянного зодчества, так и народных художественных промыслов, а также в развитие волонтерского движения, которое, по словам Путина, объединяет с каждым годом все больше неравнодушных россиян. "Без сомнения, ваша принципиальная созидательная позиция, нацеленность на заинтересованную, результативную работу достойны поддержки и уважения", - отметил глава государства.

"И конечно, глубоко символично, что нынешняя встреча проходит на древней ярославской земле, родине князя Александра Невского - нашего великого соотечественника, выдающегося государственного деятеля, военачальника и дипломата, 800-летие которого мы широко отмечаем в этом году", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном уровне и привлечет пристальное экспертное, общественное внимание, а также поспособствует дальнейшему изучению и глубокому осмыслению истории и культуры России, ее корней и истоков.

VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит 29-30 сентября в Ярославле. Форум организован Советом Федерации совместно с правительством Ярославской области. В рамках форума на различных площадках пройдут заседания профильных секций и культурно-просветительские мероприятия. В работе форума примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, международных организаций, научных и образовательных учреждений.