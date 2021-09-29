Любимова: кабинет-музей фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна хранит память о нем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Кабинет-музей известного фотокорреспондента ТАСС, мастера политического репортажа Владимира Мусаэльяна, который работал в агентстве 60 лет, хранит память об этом удивительном мастере. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова после посещения экспозиции.

Кабинет-музей располагается в штаб-квартире агентства, экскурсию для министра провел генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Ты погружаешься в атмосферу ТАСС того времени, ныряешь в тот пласт истории, с которой и было связано все, что запечатлели замечательные фотографии Мусаэльяна, которые мы видим на стенах. Мне кажется важным то, что память об удивительном мастере и фантастическом человеке сохраняется именно таким образом", - сказала Любимова в беседе с корреспондентом агентства.

Министр отметила, что молодые журналисты благодаря этому пространству смогут узнать о том, какие мастера трудились в то время и как они относились к тому, что делают. Она также отметила оформление кабинета-музея, назвав его "невероятно эстетичным".

Интерактивная экспозиция, открытие которой было приурочено к 95-летию Фотохроники ТАСС, включила избранные снимки Мусаэльяна, сделанные за 60 лет работы в агентстве, личные вещи и фотоаппаратуру.

Владимир Гургенович Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве, он с детства увлекался фотографией. Корреспондентом фотохроники ТАСС Мусаэльян работал с 1 сентября 1960 года. С 1967 по 1971 год он освещал тематику, связанную с покорением космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет. Героями его работ становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие космонавты.

С 1969 по 1982 год Мусаэльян был личным фотографом Брежнева и сопровождал его в поездках по СССР и зарубежным странам, а впоследствии работал с другими генеральными секретарями ЦК КПСС - Юрием Андроповым, Константином Черненко, Михаилом Горбачевым. Имел почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (2019), медалью "Защитнику свободной России" (1993). Лауреат премии правительства РФ в области СМИ 2014 года, обладатель четырех премий World Press Photo. Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года в Москве на 82-м году жизни.