{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: каждый третий пациент с дельта-штаммом коронавируса страдает от проблем с ЖКТ

Дельта-штамм, ставший доминирующим в России и во всем мире, изменил представление ученых о коронавирусе, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый третий заразившийся дельта-штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с желудочно-кишечным трактом, тогда как еще весной прошлого года такой симптом проявлялся только у одного из пятидесяти заболевших. Об этом сообщил в среду замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов [с дельта-штаммом] отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <...> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что дельта-штамм, ставший доминирующим в России и во всем мире, изменил представление ученых о коронавирусе. "В европейской части [страны сейчас] это главная доминанта, в Сибири две трети заболеваемости обусловлены "дельтой", - добавил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,8 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения, выздоровели 6 653 941 человек, умерли 206 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость была внесена правка (15:53 мск) - повторяется с уточнением в первом абзаце - еще весной прошлого года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Разработчик "Ковивака" заявил, что вакцина на 98,4% защищает от заражения коронавирусом
На данный момент полный цикл вакцинации препаратом прошли уже более полумиллиона жителей России
Читать полностью