Эксперт: каждый третий пациент с дельта-штаммом коронавируса страдает от проблем с ЖКТ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый третий заразившийся дельта-штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с желудочно-кишечным трактом, тогда как еще весной прошлого года такой симптом проявлялся только у одного из пятидесяти заболевших. Об этом сообщил в среду замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов [с дельта-штаммом] отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <...> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что дельта-штамм, ставший доминирующим в России и во всем мире, изменил представление ученых о коронавирусе. "В европейской части [страны сейчас] это главная доминанта, в Сибири две трети заболеваемости обусловлены "дельтой", - добавил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,8 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения, выздоровели 6 653 941 человек, умерли 206 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость была внесена правка (15:53 мск) - повторяется с уточнением в первом абзаце - еще весной прошлого года.