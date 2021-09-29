Вакцина от коронавируса ФМБА показала эффективность в доклинических исследованиях

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вакцина против новой коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), показала свою эффективность и безопасность в доклинических исследованиях. Об этом в среду журналистам сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Вакцина разрабатывается уже больше года, в настоящее время проходят объединенная первая и вторая фазы клинического исследования. В доклинических исследованиях подтверждена эффективность этой вакцины и ее безопасность, но мы понимаем прекрасно, что никакие модели на животных и на культурах клеток не могут быть полностью [достоверны для] человека. Поэтому мы тщательно проводим сейчас клинические исследования", - сказала она.

Скворцова уточнила, что вакцина будет эффективна против всех штаммов Sars-Cov-2. "Ее эффективность не зависит от тех трансформаций и мутаций, которые происходят в шипообразном белке на поверхности вируса, поэтому в том случае, если вакцина подтвердит свою эффективность, это будет универсальная для вирусов Sars-Cov-2 вакцина", - сказала глава ФМБА.

"Эта вакцина будет преимущественно вырабатывать клеточный иммунитет, но и гуморальный тоже. Это уже подтверждено в доклинических и сейчас в клинических исследованиях", - заключила Скворцова.