В РПЦ заявили, что многодетная семья должна стать нормой для России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Многодетность должна стать нормой для России, объявлять ее маргинальной или героизировать многодетных родителей неправильно, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви, иерей Федор Лукьянов.

"Либеральный лагерь, назовем его так, часто относит многодетные семьи к маргинальному слою населения, что они малоимущие, что они из этой ниши никогда не выберутся, что они есть некое меньшинство, с которым надо мириться. Это не так, конечно же. Но и патриотический лагерь часто объявляет многодетную семью неким героическим образом - только герой может рожать много детей. И то, и другое - неверно", - сказал священник на координационном заседании Родительской палаты, которое проходит в среду в Москве.

Он добавил, что многодетная семья должна стать нормой в обществе, "тогда мы получим стабильный рост рождаемости". По мнению иерея, необходима всесторонняя поддержка многодетных семей, "чтобы родители не находились в постоянном режиме выживания, а находили время на досуг и воспитание детей".

Координационное заседание Родительской палаты организованно при содействии Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и проходит в рамках реализации программы "Демография. Пути выхода из кризиса". По итогам заседания планируется принять резолюцию, где будут отражены рекомендации властям в области демографии и семейной политики.