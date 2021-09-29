В МВД заявили, что демографические вопросы надо решать за счет коренного населения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Демографические вопросы в России нужно решать за счет воспроизводства коренного населения, а не мигрантов. Такое мнение высказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

"Демографические вопросы, если рассматривать этот тренд на долгосрочную перспективу, решать надо в большей степени за счет воспроизводства коренного населения, а не за счет мигрантов", - сказала она на пресс-конференции в среду.

В то же время она подчеркнула, что в рамках концепции миграционной политики МВД выделило два вектора. "Первый вектор направлен на облегчение процедуры переезда на территорию РФ наших соотечественников - тех людей, которых принято называть широким понятием "русский мир", лица которые видят в РФ свою родину и возможность переехать на территорию РФ, связав дальнейшую судьбу с РФ. Второй вектор, по которому мы работаем, - это трудовые мигранты", - пояснила она.

По ее словам, и для одной, и для другой категории МВД снимает административные барьеры, точечно меняется законодательство, что позволяет в облегченном порядке получать те или иные разрешительные документы.