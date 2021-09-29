"Пушкинскую карту" чаще всего оформляют девушки старше 18 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Пушкинскую карту" чаще всего оформляют девушки (66% всех владельцев карт) в возрасте старше 18 лет. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС представил глава Почта банка Дмитрий Руденко (кредитная организация выступила оператором программы "Пушкинская карта").

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

"Пушкинскую карту" 45% (оформляют) до 18 лет, 55% - старше 18. Гендерное распределение такое: 66% - девушки, остальные - молодые люди. Все-таки девушки, видимо, более активны в потреблении культурного контента", - сказал Руденко.

По данным Почта банка, с момента запуска программы по "Пушкинским картам" было сделано 360 тыс. покупок на общую сумму более 271 млн рублей. Средняя сумма покупки составляет 700 рублей. При этом 6% владельцев карт уже потратили весь лимит - 3 тыс. рублей, уточнил Руденко.

Чаще всего молодежь покупает по "Пушкинским картам" билеты в театры, на втором месте - музеи. Кроме того, по словам Руденко, банк провел опрос среди подписчиков в социальных сетях на тему культурного досуга. В нем приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 14-22 лет. Согласно результатам, более половины опрошенных (74%) посещают театры и музеи каждые полгода, 16% - каждый месяц, 10% - каждую неделю. Половина из них в первую очередь пошла бы в театр, 30% - музей, 15% - выставку и только 5% - филармонию или консерваторию. При этом молодежь готова тратить на культурный досуг более 5 тысяч рублей в месяц, так ответили 45% респондентов. Еще 35% - более 3 тысяч рублей и 20% - до 3 тысяч рублей.