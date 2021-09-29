В Минобрнауки заявили, что вузы не обязаны уведомлять о поездках представителей за рубеж

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские вузы не обязаны информировать Министерство науки и высшего образования о поездках своих представителей за рубеж. Обязательное информирование касается только уже заключенных договоров с иностранными коллегами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что согласно проекту правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве сотрудников научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, обяжут сообщать министерству о любых поездках за рубеж, которые запланированы в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями.

"Для организаций предусмотрены обязательные требования по предоставлению информации только об уже заключенных договорах. Соответственно, предоставление такой информации носит исключительно уведомительный характер и не предполагает получения каких-либо заключений или одобрений [разрешений] от Минобрнауки России или иного ведомства", - сообщили в пресс-службе.