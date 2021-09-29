Суд во Франции отказался от рассмотрения дела об отцовстве Алена Делона

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Французский суд отказался от рассмотрения заявления 58-летнего Ари Булоня, сына немецкой певицы Нико, на признание изветного актера Алена Делона его отцом. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

"Французские судебные органы территориально некомпетентны в вопросе рассмотрения запроса на установление отцовства в отношении актера Алена Делона, поскольку местом его проживания является Швейцария", - приводит агентство выдержку из решения суда.

Ари Булонь подал заявление в суд города Орлеана (департамент Центр - Долина Луары), где Делон владеет недвижимостью. Несмотря на наличие жилья у актера в этом регионе суд постановил, что место жительства Делона во Франции является второстепенным, поскольку он с 1984 года постоянно проживает в Швейцарии, является ее гражданином и налоговым резидентом.

Делон не признает себя отцом Булоня, с матерью которого у него в 1960-х годах был короткий роман. Адвокат актера Кристоф Айела приветствовал решение суда, назвав его мудрым. "Отныне это дело во Франции закрыто", - добавил Айела.

85-летний Делон снялся более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Il gattopardo, 1963), "Самурай" (Le Samourai, 1967), "Бассейн" (La Piscine, 1969).