В Анапе пройдут сборы участников Национального чемпионата Абилимпикс

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Сборы национальной команды "Абилимпикс" стартовали на базе Всероссийского детского центра "Смена" в Анапе для подготовки к чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. В них примут участие более 400 человек из 45 регионов России, сообщили журналистам в среду организаторы.

"В рамках подготовки к Х Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" на базе Всероссийского детского центра "Смена" начались сборы расширенного состава Национальной команды "Абилимпикс". В сборах принимают участие тренеры, наставники, сопровождающие лица и сами конкурсанты - всего белее 400 человек из 45 регионов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для участников сборов проведут тренинги по отработке применения социальных навыков, научат их справляться с форс-мажорными ситуациями, которые могут возникать на чемпионатах, проведут языковые практики, для тренеров и наставников предусмотрены курсы повышения квалификации.

"Абилимпикс" - международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель - содействие в трудоустройстве. Чемпионаты "Абилимпикс" являются одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".