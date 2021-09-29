Хайнаньский университет создал систему "одного окна" для иностранных специалистов

К настоящему времени Хайнаньский университет уже трудоустроил по долгосрочным контрактам 112 иностранных специалистов из 26 стран и регионов мира, а также четырех ученых из Гонконга и Тайваня. Кроме того, среди преподавателей вуза насчитывается 488 сотрудников с опытом стажировки за рубежом продолжительностью более одного года. Таким образом, доля этих сотрудников составляет свыше 22% среди всех преподавателей университета.

Как отмечает издание, международный центр позволит желающим работать на Хайнане иностранным ученым получить всю необходимую информацию и помощь. Кроме того, центр будет заниматься информационной работой о происходящем в университете и издавать ежегодное руководство для иностранных ученых, чтобы прибывшим из-за рубежа преподавателям было легче адаптироваться к новой обстановке кампуса.

С апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане порта свободной торговли, власти провинции зарегистрировали 36 филиалов крупных китайских и зарубежных вузов, а также свыше 50 престижных колледжей и прочих общеобразовательных заведений. За три года администрация региона одобрила порядка 110 учебных программ, приступив к реализации примерно 400 профильных проектов. Среди высших иностранных учебных заведений, открывших филиалы на Хайнане - Билефельдский университет прикладных наук (Германия), Школа гостиничного менеджмента Лозанны (Швейцария), Университет Ковентри (Великобритания) и Альбертский университет (Канада).