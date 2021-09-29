На Ставрополье показали ретро-локомотивы времен Великой Отечественной войны

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Парад паровозов прошел в среду в Минеральных Водах Ставропольского края. На перроне были представлены ретро-локомотивы, вагоны-теплушки и паровозы выпуска первой половины 20 века. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"29 сентября на перроне вокзала станции Минеральные Воды прошел парад паровозов. Жители и гости города смогли в этот день увидеть сразу несколько ретро-локомотивов. Старейший из них, паровоз Эр739-99 1935 года постройки, во время Великой Отечественной войны работал на прифронтовой территории у города Сталинград. Этот локомотив привел на станцию исторический подвижной состав, который традиционно весной ходит по полигону СКЖД в качестве ретро-поезда "Победа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также на перроне были представлены теплушки военных лет, вагон-салон маршала Конева, железнодорожная платформа, на которой установлен грузовик военных лет "полуторка". Внутри вагонов-теплушек будет развернута выставочная экспозиция, посвященная истории Северо-Кавказской магистрали и 100-летию железнодорожной охраны.

"На станции также в один ряд выстроились 5 паровозов: ФД20-1679 (1937 года выпуска), Ем-3747 (американский локомотив 1945 года выпуска), Л-0073 (1947 года выпуска), ЛВ-0283 (1956 года выпуска), П36-0218 (1956 года выпуска). Посетители парада могли не только сфотографироваться на фоне этих машин, но и побывать в кабине машиниста, и узнать много интересных фактов", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что подвижной состав, который принял участие в параде паровозов, на постоянной основе базируется на экспозиционной площадке музея СКЖД. Она находится в черте города Ростова-на-Дону на станции Гниловская.