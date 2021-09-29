Госинспекция по маломерным судам в Татарстане предупредила о снижении уровня воды в Волге

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Госинспекция по маломерным судам предупредила судовладельцев об обмелении Волги и рекомендовала не передвигаться в незнакомых участках акватории. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана в среду.

"Госинспекция по маломерным судам рекомендует судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться с пониженной безопасной скоростью и пользоваться эхолотом. В темное время суток передвигаться необходимо только с включенными световыми приборами и бортовыми огнями", - сообщили в МЧС.

Там отметили, что в сентябре зарегистрированы четыре случая посадки на мель на реке Волга, из них по одному случаю - в Кировском районе Казани и в Зеленодольском районе, а также 2 случая в Спасском районе Татарстана. Как объяснили в ведомстве, это связано не только с понижением уровня воды в Волге, но и с невнимательностью следующих транзитом через республику и не знакомых с особенностями акватории судоводителей из других регионов страны.

Как добавили в МЧС региона, уровень воды пока не достиг критической для навигации отметки.