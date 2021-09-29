В РВИО рассказали, как участники битвы за Москву изменили ход войны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Участники битвы за Москву, начало которой отмечается 30 сентября, а также жители столицы, работавшие на заводах и строившие оборонительные укрепления, сделали все возможное, чтобы немецкие войска выдохлись уже на подходах к городу. Такое мнение высказал в среду научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"То есть москвичи, мало того, что они шли в народное ополчение уже с начала войны, они делали все возможное, чтобы отстоять родную столицу. Поэтому здесь весь народ - и москвичи, и воины непосредственно на фронте - они сделали все возможное, чтобы немцы выдохлись, подойдя уже буквально к окраинам Москвы, когда уже город в бинокль можно было наблюдать", - сказал Мягков на пресс-конференции, посвященной 80-летию начала обороны Москвы.

Он пояснил, что в Москве после эвакуации крупных предприятий оставались ремонтные мастерские, мощности заводов, где работали горожане. "У нас во время войны было изготовлено около 5 млн знаменитых автоматов ППШ, из них 3,5 млн - это сделала Москва. На заводе холодильного оборудования делали "Катюшу" (системы полевой реактивной артиллерии БМ-13, а также БМ-8, М-31 - прим. ТАСС). Завод, где раньше делалась губная помада, там делали капсюли для гранат. На заводе шампанских вин делали бутылки с зажигательной смесью, чтобы останавливать немецкие танки", - добавил Мягков.

Он отметил, что во время боев под Москвой в самом городе не было паники. Жители помогали строить несколько полос обороны, первая из которых проходила в районе современного МКАД, а последняя - у стен Кремля.

Мягков напомнил, что германские войска наступали осеню 1941 года на Москву силами группы армий "Центр", усиленной дополнительными частями из резерва главного командования. Их численность, по последним данным, составляла 1,9 млн человек, которым противостояли всего 1,2 млн советских войск. На некоторых направлениях германская армия превосходила наши войска в 4-5 раз. Всего в обороне Москвы участвовало с обеих сторон 7 млн человек, она продолжалась 200 дней.

Значение битвы за Москву

"Если бы не оборона Москвы и последующее контрнаступление под Москвой, то мир мог обратится даже не в средневековье, а в пучину такого варварского мира, который мог состоять, например, в Европе (того времени - прим. ТАСС), из сплошных сетей концлагерей, связанных автобанами. А мы бы превратились в рабов. То есть речь шла о жизни и смерти не только Советского государства, но всего цивилизованного мира", - подчеркнул Мягков.

Он добавил, что после начала контрнаступления под Москвой изменился и моральный фактор - "если раньше немцы считали себя превосходящей нацией, то теперь наши бойцы стали чувствовать превосходство над противником".

Битва за Москву - боевые действия советских войск против германской армии по обороне столицы СССР - продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Историки делят ее на два периода: оборонительный - с 30 сентября по 4 декабря 1941 года - и наступательный - с 5 декабря 1941 года по 30 марта 1942 года (в том числе контрнаступление и наступление).