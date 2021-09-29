В Петербурге запустили сервис по борьбе с фальсификациями на выборах управляющей компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сервис по борьбе с фальсификациями на выборах жителями многоквартирных домов своей управляющей компании запустили на официальном портале "Наш Санкт-Петербург". Проект разработан совместно с Государственной жилищной инспекцией, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Нарушение прав собственников помещений в многоквартирных домах при выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации является одной из наиболее распространенных проблем в сфере ЖКХ. Прежде всего это касается голосования на собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, когда возможно заполнение решения от имени собственника третьими лицами. На портале "Наш Санкт-Петербург" появился новый сервис, который позволяет направить заявление о фальсификации бюллетеней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данный сервис, как отметили в администрации, поможет жителям избежать длительных судебных разбирательств в случаях, когда предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами не соблюдается. С его помощью можно будет оперативно сообщать о зафиксированных нарушениях напрямую в Государственную жилищную инспекцию.

Для отправки соответствующего сообщения необходима регистрация на портале "Госуслуги" и подтвержденная запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).