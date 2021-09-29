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В КБР более 50 победителей школьных олимпиад получат премии главы региона

Среди лауреатов премии больше всего победителей по таким предметам, как иностранные языки, биология, физкультура, экология, история, обществознание и литература

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о присуждении премий победителям всероссийских и региональных школьных олимпиад 2020-2021 учебного года, а также их педагогам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"Премии главы Кабардино-Балкарской Республики получат три призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 48 победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, семь победителей республиканской олимпиады по родным языкам и 56 педагогических работников, которые подготовили учащихся общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Среди лауреатов премии главы КБР больше всего победителей по таким предметам, как иностранные языки, биология, физкультура, экология, история, обществознание и литература. В ближайшее время победители школьных олимпиад получат премии.

В этом году глава республики впервые учредил премии победителям и призерам всероссийских и региональных школьных олимпиад, а также их педагогам. Указ принят в соответствии с посланием главы Кабардино-Балкарии парламенту региона.

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РоссияКабардино-Балкария
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