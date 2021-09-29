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Отставки и назначения

И.о. ректора РХТУ им. Менделеева назначен Илья Воротынцев

Его педагогический стаж насчитывает более 20 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Илья Воротынцев назначен исполняющим обязанности ректора Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева. Соответствующий приказ главы Минобрнауки Валерия Фалькова опубликован в среду в Telegram-канале министерства.

"Исполняющим обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева назначен Илья Владимирович Воротынцев", - говорится в сообщении.

Воротынцев - доктор технических наук, профессор, автор более 170 научных работ, активно публикуется в ведущих мировых журналах. Его педагогический стаж насчитывает более 20 лет.

С 2018 года должность ректора вуза занимал Александр Мажуга. Ранее он, представляя партию "Единая Россия", победил с 34,76% голосов на выборах в Госдуму в Тушинском одномандатном избирательном округе № 206 в Москве.

Как сообщается на сайте РХТУ, решением ученого совета университета Мажуга избран научным руководителем и членом попечительского совета вуза.

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РоссияОтставки и назначения
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